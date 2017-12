Im Berliner Bezirk Spandau ist eine 77 Jahre alte Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Freitagmorgen, teilte die Polizei mit.

Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer hat beim Abbiegen die Radlerin erfasst. Die 77-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock. Er wurde in eine Klinik gebracht, so die Beamten weiter.

Die Zeppelinstraße war zwischen Seegefelder Straße und An der Kappe für mehrere Stunden gesperrt.