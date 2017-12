Liebe Leser,

Abgasmanipulationen und drohende Fahrverbote haben die deutschen Autobauer offensichtlich wachgerüttelt.

Auf der IAA im September wurde deutlich, dass es den Herstellern mit der Elektromobilität jetzt Ernst ist. Daimler will seine gesamte Produktpalette bis 2022 elektrifizieren, und BMW will 2025 mindestens 25 Elektromodelle und Plug-in-Hybride im Angebot haben. Auch VW investiert 20 Mrd. € in die E-Mobilität und will bis 2025 rund 80 Elektrofahrzeuge auf den Markt ... (Jens Gravenkötter)

