Paris - Auch zum Wochenschluss ist an Europas Börsen keine Kauflaune aufgekommen. Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag 1,19 Prozent tiefer auf 3527,55 Punkten und knüpfte damit an seine Vortagesverluste an. Auf Wochensicht verlor der europäische Leitindex 1,5 Prozent.

Die Märkte in Europa litten weiter unter dem starken Euro und der politischen Unsicherheit über eine neue Regierung in Deutschland. Die europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...