Halle (ots) - Strategisch spricht für die Verantwortlichen in der SPD-Spitze einiges dafür, am Ende die Große Koalition einer Minderheitsregierung vorzuziehen. Nur: Damit die Mitglieder da mitspielen, müssen sie mitgenommen werden. Die SPD-Spitze muss zeigen, dass sie alle Optionen prüft. Nur dann gibt es ein Ja der Basis.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de