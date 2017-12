Strafzinsen sind ein rotes Tuch für deutsche Kleinsparer. Es herrscht hier Null-Toleranz, wie eine Umfrage ergeben hat. Einen "auffälligen Widerspruch" gibt es aber bei Anlagen am Kapitalmarkt.

Die Deutschen hassen Negativzinsen. Dass sie heute real bereits unter negativen Zinsen leiden, spielt dabei keine Rolle. Es zählt, was nominal bezahlt wird. Denn die Wirklichkeit sieht so aus: Investieren Anleger etwa in zehnjährige Bundesanleihen, erzielen sie derzeit eine Rendite von gut 0,3 Prozent im Jahr. Dagegen steht eine leicht gestiegene, jährliche Inflationsrate von 1,5 Prozent im November. Doch die Anleger interessiert es nicht, dass ihre investierten Gelder real - also nach Abzug der Inflationsrate - schrumpfen.

In Deutschland gibt es einige Banken, die Strafzinsen von ihren Privatkunden verlangen. Nach einer Aufstellung der Internetseite "Tagesgeldvergleich.net" sind es insgesamt 19 Banken und Sparkassen. Darunter arbeiten die Ethikbank und die GLS Bank bundesweit. Beim Rest handelt es sich um regionale Spieler, vor allem Volks- und Raiffeisenbanken wie die Volksbank Baden-Baden und die Skatbank. Als einzige Sparkasse ist die Sparkasse Köln-Bonn mit dabei.

Wenn die rote Linie überschritten wird und Banken auf breiter Front Negativzinsen auf Bankeinlagen einführen, droht die Gefahr einer Flucht der Gelder, hat die Studie ergeben, bei der 3100 Kunden von ING-Diba befragt wurden. Nach den Worten von Martin Weber, Professor der Universität Mannheim, würden 36 Prozent der Sparer in diesem Fall ihr Geld vom Konto abheben. Weitere 14 Prozent würden sich für eine Anlage mit mehr Risiko entscheiden, wie das beispielsweise Aktien sind, ergebe die ZEW-Umfrage. Offenbar legen die Deutschen in so einem Fall lieber ihr Geld unter das Kopfkissen und akzeptieren es nicht, dass sie weniger zurückbekommen als sie auf ihr Konto eingezahlt haben.

Klar ist: Niedrig- oder gar unverzinste Sparprodukte sind weiterhin der Deutschen liebstes Kind, wie Martin ...

