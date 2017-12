Berlin - Viele deutsche Verbraucher fühlen sich unbehaglich, wenn sie einen Kredit beantragen und dabei an die Schufa denken. Sie haben häufig Sorge, dass die Schufa-Auskunft negative Informationen über die eigene Kreditwürdigkeit oder die Zahlungsmoral enthält. Für Schweizer Verbraucher stellt sich dieses Problem gar nicht. Eine Institution wie die Schufa gibt es dort nicht. Das bedeutet allerdings nicht, dass in der Schweiz jeder sofort ein Darlehen erhält. Auch dort gibt es Bonitätsprüfungen.

Diese basieren auf Angaben über den Kunden:

Wohnsitz Geburtsdatum und Alter Beruf Nettoeinkommen Vermögensverhältnisse Familienstand laufende Kredite und Finanzierungen

Aus diesen Faktoren ergibt sich ein Bild, das einen Rückschluss auf die Bonität des Kunden zulässt. Am wichtigsten ist dabei die Gehaltsabrechnung. Für Selbstständige ist es in der Schweiz einfacher als in Deutschland, einen Kredit zu bekommen. Die Banken akzeptieren Lebensversicherungen, einen Grundbucheintrag oder die Abtretung eines Kfz-Briefes eher als Sicherheit.

Die Bonitätsprüfung

Unter Schufa.de ist die größte Auskunftsdatei in Deutschland zu finden, die Angaben über die Bonität von Verbrauchern bereithält. Der Schufa-Score berechnet sich aus dem Zahlungsverhalten in der Vergangenheit und den derzeit bestehenden und bei der Schufa eingetragenen Verbindlichkeiten. Dieser Zahlenwert gibt Auskunft über das Zahlungsverhalten eines Verbrauchers in der Zukunft. Unternehmen, insbesondere Banken, können sich Informationen bei der Schufa einholen, bevor sie Geld verleihen oder ein Ratengeschäft eingehen. Dabei ist dies nur ein Teil der Bonitätsprüfung. Eine weitere Informationsquelle sind aktuelle Einkommensnachweise ...

