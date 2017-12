Mannheimer Morgen zu Engpässen bei Paketdiensten Überschrift: Falsche Reaktion Jahrelang haben Versandhändler und Lieferdienste den Kunden die bequeme neue Konsumwelt versprochen. Jede erdenkliche Ware werde schnellstens bis an die Wohnungstür geliefert. Der Käufer muss sie nur in Empfang nehmen. Wenn der Inhalt der Päckchens nicht gefällt, holt ein freundlicher Bote die Ware wieder ab und es gibt Geld zurück. Nun wird die Branche vom eigenen Erfolg überrollt. Das Online-Geschäft boomt, die Ware aber muss sich der Kunde immer häufiger irgendwo anders abholen. Selbst wenn er zuhause auf die Lieferung wartet, findet sich häufig nur ein Kärtchen mit dem Hinweis im Briefkasten, er sei nicht angetroffen worden. Verbraucher entscheiden Den Zustellern ist diese Art der Zeitersparnis nicht vorzuwerfen. Meist stehen sie unter einem enormen Zeitdruck. Auch dürfte die zumeist schlechte Bezahlung nicht gerade gewaltige Motivationsschübe auslösen. Die Infrastruktur ist für ein solches Massenaufkommen an Sendungen nicht ausreichend ausgebaut. Kleintransporter verstopfen die Straßen und verschlechtern die Luft in den Städten. Die Kunden sind unzufrieden, wenn der erhoffte Vorzug des Interneteinkaufs verpufft. Finden die Anbieter nicht bald Wege zu einer effizienteren Zustellung, wird der Onlinekauf einen Teil seines Reizes verlieren. Die Branche reagiert - nur falsch. Sie krankt an zu geringen Einnahmen für einen Paketversand. Denn die großen Händler drücken rigoros die Preise. Für dieses Manko sollen nun die Kunden bluten und eine Extragebühr zahlen, wenn sie auf eine Lieferung bis ins Wohnzimmer wert legen. Damit wird eine wichtige Zusage aus vergangenen Tagen kühl wieder kassiert. Es liegt nun an den Verbrauchern, ob sie sich das Gefallen lassen oder doch lieber im Geschäft am Ort ihre Einkäufe erledigen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

