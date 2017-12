Zum Auftakt des 16. Spieltags der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld mit 5:0 gegen den FC St. Pauli gewonnen. Leandro Putaro schoss in der 38. Spielminute aus 18 Metern das erste Tor der Partie.

Das zweite Tor für die Gastgeber erzielte Florian Dick per Distanzschuss aus 20 Metern in der 53. Minute. Nach einem Konter baute Florian Hartherz in der 62. Minute die Führung weiter aus. Weitere Treffer durch Konstantin Kerschbaumer (77.) und Fabian Klos (85. Minute) vervollständigten das Debakel für die Hamburger. Die parallel ausgetragene Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Kaiserslautern endete mit 3:2.