Julia von Heinz auf dem FernsehfilmFestival in Baden-Baden ausgezeichnet



Die Jury des FernsehfilmFestivals Baden-Baden hat Julia von Heinz den Regiepreis für den Fernsehfilm "Katharina Luther" verliehen und sagt in ihrer Begründung: "Der Regisseurin gelingt es, die Figur der Katharina von Bora, deren Lebensumstände uns heute fremd sind, spannend für die Gegenwart zu erzählen. Der Film "Katharina Luther" wird durch die Handschrift und Stilsicherheit der Regisseurin zu einer aufregenden Reise ins Spätmittelalter, die trotz eines ernst genommenen Bildungsauftrag vor allem eins schafft: uns zu unterhalten. "



Der bildgewaltige Fernsehfilm "Katharina Luther" (MDR, ARD Degeto, BR, SWR) erzählt die Geschichte jener historischen Frau, die sich, angeregt durch Luthers Schriften, für ein neues Leben entscheidet und dafür alles wagt. Katharina von Bora - verkörpert von Karoline Schuch: entflohene Nonne, Visionärin, erfolgreiche Geschäftsfrau, Mutter von sechs Kindern und geliebte Ehegattin des Reformators Martin Luther, gespielt von Devid Striesow.



Das Erste zeigte diese eindrückliche Geschichte am 22. Februar 2017 im Rahmen eines Themenabends und vereinte 7,28 Mio. Zuschauer (MA: 22,4 %) vor den Bildschirmen.



Das Buch schrieb Christian Schnalke, die Redaktion hatten: Jana Brandt (MDR), Johanna Kraus (MDR), Christine Strobl (ARD Degeto), Claudia Simionescu (BR), Manfred Hattendorf (SWR)



"Katharina Luther" ist eine Koproduktion der EIKON mit Cross Media, Tellux Film und Conradfilm in Koproduktion mit dem federführenden MDR, ARD Degeto, BR und SWR. Gefördert wurde die Produktion von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) und dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern).



Zur Jury gehörten dieses Jahr unter dem Vorsitz von Bettina Reitz, Präsidentin der HFF München, die Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger, die Schriftstellerin und Essayistin Thea Dorn, der Schauspieler Burghart Klaußner und der Regisseur und Autor Christian Schwochow.



