FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 01.12.2017

CREDIT SUISSE GROUP AG

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Credit Suisse von 16,40 auf 19,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investorentag habe seine positive Einschätzung bestätigt, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investmentbank sei auf dem Weg vom Kapitalbedarf zum Überschuss. Die aktuelle Kernkapitalquote biete für die regulatorischen Unsicherheiten einen ausreichenden Puffer.

DIALOG SEMICONDUCTOR

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dialog Semiconductor von 49 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Harald Schnitzer hält es für wenig wahrscheinlich, dass der iPhone-Konzern Apple einem Zeitungsbericht zufolge ab 2018 die Abhängigkeit von Dialog verringern und eigene Energiemanagement-Produkte entwickeln will. Er bleibt positiv gestimmt für den im TecDax notierten Halbleiterhersteller. Allerdings nahm Schnitzer nun angesichts der Unsicherheit einen Risikoabschlag vor, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht.

LUFTHANSA AG

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29,50 auf 36,20 Euro angehoben. Der Markt unterschätze bislang die Qualität des Deals mit Air Berlin, schrieb Analyst Anand Date in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem positiven Beitrag für das operative Ergebnis der Kranichlinie um mindestens 500 bis zu 700 Millionen Euro jährlich. Synergien zu heben dürfte nicht allzu schwierig werden.

NOVARTIS AG

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Novartis von 88 auf 92 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Vincent Meunier zählt die Schweizer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu seinen Favoriten im europäischen Pharmabereich. Er lobt vor allem das hohe Wachstum.

NOVO NORDISK

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 314 auf 363 dänische Kronen angehoben. Analyst Vincent Meunier zählt den Diabetesspezialisten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu seinen Favoriten im europäischen Pharmabereich. Auch nach einem guten zweiten Halbjahr 2017 gebe es noch viel Luft nach oben - nicht zuletzt wegen des oral verabreichten Semaglutids.

PORSCHE SE

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche SE von 66 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zielerhöhung für die Aktien der Holding reflektiere die jüngsten Quartalszahlen der Beteiligung Volkswagen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie.

PSA

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat PSA von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 14,50 Euro gesenkt. Eine Trendwende beim übernommenen Autobauer Opel könnte teurer und problematischer als gedacht werden, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer am Freitag vorliegenden Studie.

ROCKET INTERNET

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rocket Internet von 25,15 auf 24,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Start-up-Entwickler fehle es an Klarheit mit Blick auf die Kapitalallokation, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf der einen Seite habe das Unternehmen 2017 Fortschritte gemacht - etwa die Börsengänge von Delivery Hero und Hellofresh - und andere Beteiligungen wie Home24 hätten sich verbessert. Auf der anderen Seite seien die Einnahmen des Delivery-Hero-Börsengangs nur in geringem Maß an die Aktionäre ausgeschüttet worden. Dabei sei der Barmittelbestand von Rocket inzwischen sehr hoch.

SANOFI

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Sanofi um gleich zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 75 Euro gesenkt. Die zuvor positivere Einschätzung habe auf operativen Verbesserungen bei dem Pharmakonzern, dem Potenzial der Medikamenten-Pipeline basiert sowie einer attraktiven Aktienbewertung, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Pipeline habe der Konzern geliefert und auch bei den Kostensenkungen dürfte der Großteil bereits umgesetzt sein. Nun gebe es Risiken im Diabetesgeschäft. Zudem seien zuletzt Verkaufsstarts von Medikamenten wie Praluent eher träge verlaufen. Die Aktien erschienen fair bewertet, was im Vergleich zu den anderen großen europäischen Pharmawerten aber nur für ein "Underweight"-Votum reiche.

SARTORIUS VORZUEGE

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Sartorius von 88 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Wachstum im europäischen Medizintechnologie-Sektor sollte sich im kommenden Jahr beschleunigen und die Aktienkursentwicklung der Unternehmen den Gesamtmarkt überflügeln, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Sartorius seien die langfristigen Aussichten immer noch attraktiv, doch die kurzfristigen Unsicherheiten dominierten. Anleger brauchten angesichts der Probleme der Sparte Bioprocess Solutions durch den Lagerabbau bei Kunden noch Geduld.

SIEMENS GAMESA

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Siemens Gamesa von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 10,14 auf 9,91 Euro gesenkt. Das Sparpotenzial des Windanlagenbauers und positive Entwicklungen in Indien angesichts der Ziele der dortigen Regierung könnten gebeutelten Aktien mit Blick auf 2019 wieder Schwung verleihen, schrieb Analyst Gurpreet Gujral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vorerst werde sein Optimismus aber durch das Risiko enttäuschender Gewinne im Jahr 2018 gebremst.

THYSSENKRUPP

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 27 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Fraser Jamieson passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des abgeschlossenen Geschäftsjahres an. Der Ausblick auf 2018 habe aus seiner Sicht nicht gerade begeistert. Für das europäische Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata sei das Management aber weiter optimistisch, was im Moment das Wichtigste sei.

ZURICH INSURANCE GROUP

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 300 auf 315 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Eliot hob in einer am Freitag vorliegenden Studie eine starke Kapitalposition des Versicherers hervor. Der Experte hofft auf eine Dividendenerhöhung.

