FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 27.11. bis 01.12.2017

MONTAG

AENA

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aena von 149 auf 155 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Sie habe bei dem spanischen Flughafenbetreiber ihre Parameter zum Steuersatz angepasst, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem verwies sie auf Anpassungen an den von ihr erwarteten Verkehrszahlen im laufenden Jahr.

GLAXOSMITHKLINE

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 1550 Pence belassen. Die Bedenken um einen anhaltenden Gewinnrückgang und die Nachhaltigkeit der Dividende halte er bei dem Pharmakonzern mittlerweile für übertrieben, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinnausschüttung erscheine sicher.

NATIONAL GRID

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat National Grid von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 860 Pence belassen. Es gebe weiter Risiken für den Netzbetreiber, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Papiere seien nach der Rückkehr auf das Bewertungsniveau von Mitte 2014 inzwischen aber fairer gepreist.

SLM SOLUTIONS

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SLM Solutions von 40 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erneute Prognosesenkung sei nochmals Folge des gescheiterten Übernahmeangebots von General Electric, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf der Messe Formnext sei die anhaltende Nervosität in der Vorwoche deutlich spürbar gewesen. Der Experte sieht aber nun eine gute Einstiegsgelegenheit in die Papiere des 3D-Drucker-Herstellers.

DIENSTAG

AMAZON COM INC

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 1300 auf 1450 US-Dollar angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Dies schrieb Analyst Heath Terry in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor der jährlichen Nutzerkonferenz der Amazon Web Services. Die Aktionäre dürften mit Impulsen für die Papiere rechnen, wie die Vergangenheit gezeigt habe.

BMW

Metzler hat BMW von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 76 Euro gesenkt. Die Münchner verlören Macht und Ideen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien deutlich steigende Investitionen eine Belastung. Die Experten halten BMW für die Schwächsten unter den drei Branchengrößen in Deutschland.

EASYJET

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Easyjet-Aktie vor dem Hintergrund der jüngsten Sektorkonsolidierungen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1300 auf 1551 Pence angehoben. Die Insolvenzen von Air Berlin und Monarch Airlines brächten der britischen Billigfluggesellschaft nachhaltigen Nutzen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Easyjet dürfte innerhalb der europäischen Branche von dem Aus der beiden Wettbewerber am meisten profitieren.

NORDEX AG

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Nordex von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 5,50 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für die Preisgestaltung und die Gewinnmargen aller Windturbinen-Hersteller in der EU gekappt, schrieb Analyst Pinaki Das in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kleinere Unternehmen wie Nordex oder Senvion litten besonders stark, weshalb er für beide in den Jahren 2018 und 2019 nun mit Verlusten rechne. Bei Nordex habe er zudem den Ausblick auf das kommende Jahr berücksichtigt.

STRÖER

HANNOVER - Die NordLB hat Ströer nach Zahlen für das dritte Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 72 Euro angehoben. Wie erwartet habe der Außenwerbekonzern dank Übernahmen sowie organischen Wachstums die gute Unternehmensentwicklung fortgesetzt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Weichen seien unverändert auf Wachstum gestellt. Zudem sollten die Aktionäre von den erwarteten Gewinnverbesserungen über steigende Dividendenausschüttungen profitieren.

MITTWOCH

ELRINGKLINGER AG

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ElringKlinger von 14,30 auf 16,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das geplante Batterietechnologie-Gemeinschaftsunternehmen des Autozulieferers mit der chinesischen Chengfei Integration Technology sei ein strategisch richtiger Schritt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Erfolg sei aber noch schwer abzuschätzen.

LEONI AG

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Leoni von 46 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Wachstum und Auftragslage des Autozulieferers seien im bisherigen Jahresverlauf beeindruckend gewesen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weiteren Spielraum für die Markterwartungen sieht er aber kaum noch.

NEMETSCHEK AG

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Nemetschek von 60 auf 86 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Ihre Kurszielerhöhung begründete Analystin Victoria Kruchevska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem starken Wachstum und steigenden Barmittelzuflüssen des Softwarespezialisten für die Bauindustrie. Im Kurs sei dies jedoch bereits eingepreist.

OSRAM

FRANKFURT - Die neue Strategie von Osram birgt der Barclays Bank zufolge nach zwei Jahren keine Risiken mehr. Für Analyst David Vos war das Grund genug, die Papiere des Lichtspezialisten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochzustufen und das Kursziel deutlich von 59 auf 100 Euro anzuheben. Damit räumt er der Aktie vom aktuellen Bewertungsniveau aus satte 37 Prozent Luft nach oben ein.

DONNERSTAG

BERTRANDT

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bertrandt von 80 auf 94 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass sich der Ingenieursdienstleister bei seinem Ausblick für 2017/2018 Spielraum nach oben lassen wird. Generell hält er Bertrandt für gut positioniert, um von den großen Themen E-Mobilität, Autonomes Fahren sowie Emissionen zu profitieren.

DIALOG SEMICONDUCTOR

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dialog Semiconductor von 49 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Harald Schnitzer hält es für wenig wahrscheinlich, dass der iPhone-Konzern Apple einem Zeitungsbericht zufolge ab 2018 die Abhängigkeit von Dialog verringern und eigene Energiemanagement-Produkte entwickeln will. Er bleibt positiv gestimmt für den im TecDax notierten Halbleiterhersteller. Allerdings nahm Schnitzer nun angesichts der Unsicherheit einen Risikoabschlag vor, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht.

RTL GROUP

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat RTL von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 75 Euro angehoben. Die Luxemburger seien zwar auch von den strukturellen Veränderungen des TV-Marktes betroffen, schrieb Analystin Clemence Cachet-Fournier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Risiko sei hier jedoch vergleichsweise gering. Zudem könnte FremantleMedia mit der Produktion von Inhalten wieder zum Wachstumstreiber werden.

WIRECARD

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Wirecard von 80 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie berücksichtige nun bessere Perspektiven für das von der Citigroup übernommene Kundenportfolio im Kreditkartengeschäft im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund sei die gute Entwicklung im dritten Quartal sowie eine niedriger als gedacht ausgefallene Kundenwechselrate. Weitere Gründe für die Zielerhöhung seien neue Kanäle des Spezialisten für die elektronische Zahlungsabwicklung zum Handel sowie die Beschleunigung der Digitalisierung.

FREITAG

LUFTHANSA AG

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29,50 auf 36,20 Euro angehoben. Der Markt unterschätze bislang die Qualität des Deals mit Air Berlin, schrieb Analyst Anand Date in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem positiven Beitrag für das operative Ergebnis der Kranichlinie um mindestens 500 bis zu 700 Millionen Euro jährlich. Synergien zu heben dürfte nicht allzu schwierig werden.

NOVO NORDISK

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 314 auf 363 dänische Kronen angehoben. Analyst Vincent Meunier zählt den Diabetesspezialisten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu seinen Favoriten im europäischen Pharmabereich. Auch nach einem guten zweiten Halbjahr 2017 gebe es noch viel Luft nach oben - nicht zuletzt wegen des oral verabreichten Semaglutids.

PSA

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat PSA von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 14,50 Euro gesenkt. Eine Trendwende beim übernommenen Autobauer Opel könnte teurer und problematischer als gedacht werden, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer am Freitag vorliegenden Studie.

SANOFI

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Sanofi um gleich zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 75 Euro gesenkt. Die zuvor positivere Einschätzung habe auf operativen Verbesserungen bei dem Pharmakonzern, dem Potenzial der Medikamenten-Pipeline basiert sowie einer attraktiven Aktienbewertung, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Pipeline habe der Konzern geliefert und auch bei den Kostensenkungen dürfte der Großteil bereits umgesetzt sein. Nun gebe es Risiken im Diabetesgeschäft. Zudem seien zuletzt Verkaufsstarts von Medikamenten wie Praluent eher träge verlaufen. Die Aktien erschienen fair bewertet, was im Vergleich zu den anderen großen europäischen Pharmawerten aber nur für ein "Underweight"-Votum reiche.

SARTORIUS VORZUEGE

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Sartorius von 88 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Wachstum im europäischen Medizintechnologie-Sektor sollte sich im kommenden Jahr beschleunigen und die Aktienkursentwicklung der Unternehmen den Gesamtmarkt überflügeln, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Sartorius seien die langfristigen Aussichten immer noch attraktiv, doch die kurzfristigen Unsicherheiten dominierten. Anleger brauchten angesichts der Probleme der Sparte Bioprocess Solutions durch den Lagerabbau bei Kunden noch Geduld.

/she

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

AXC0272 2017-12-01/21:21