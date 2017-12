Essen (ots) - Neben der üblichen Preiserhöhung zum Jahreswechsel startet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zum Jahreswechsel auch etliche neue Angebote. Ein Ziel: Junge Menschen frühzeitig mit attraktiven Angeboten an Bus und Bahn binden. Deswegen ist für den VRR nicht nur das Semesterticket trotz der immer wiederkehrenden Diskussionen mit den Studierendenvertretern wichtig, sondern auch das YoungTicket, mit dem Auszubildende künftig für 70 Euro im Monat (im Abo 60 Euro) verbundweit fahren können. Otto Normalnutzer müsste für ein vergleichbares Ticket knapp 200 Euro zahlen. Denn im Preis inbegriffen ist - wie beim Ticket 2000 - die Fahrradmitnahme sowie die Möglichkeit, ab 19 Uhr sowie am Wochenende eine zweite Person mitzunehmen. Für die Azubis gilt zudem: Für weitere 53 Euro ist sogar der Köln-Bonner Verkehrsverbund VRS inbegriffen. Für Otto Normalfahrer - darunter rund 1,2 Millionen Stammkunden - wird die Fahrt mit Bus und Bahn am 1.1. um 1,9 Prozent teurer. Seit 2005 hat der VRR die Einnahmen um 67% erhöht - durch mehr Ticketverkäufe, aber auch durch jährliche Preissteigerungen.



OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58972.rss2



Pressekontakt: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung Redaktion Telefon: 0201/8042616