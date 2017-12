FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem recht ruhigen nachbörslichen Handel am Freitag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Der Markt habe mit der Erholung an der Wall Street nach den jüngsten politischen Entwicklungen in den USA nach oben bewegt. Die Umsätze seien jedoch geringer gewesen als noch am Vortag. Die Autowerte VW, Daimler und BMW hätten kaum auf die US-Absatzzahlen für November reagiert und sich mit dem Gesamtmarkt nach oben bewegt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.947 12.861 +0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

