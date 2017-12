Freiburg (ots) - Seit 1998 nehmen 32 Nationen an einer WM teil. Demnächst soll die nächste Aufblähung auf 48 folgen. Und obwohl es heißt, dass es die sogenannten "Kleinen" im Fußball nicht mehr gibt, ruft ein Blick aufs jetzt feststehende Turniertableau wenig Prickeln hervor. (...) Indem Bundestrainer Joachim Löw höflich gelassen von sportlich interessanten Gegnern spricht, sagt er zwischen den Zeilen eigentlich alles: Für den Weltmeister, der in Russland zu den Favoriten gehören wird und den Anspruch hat, seinen Titel von Brasilien zu verteidigen, beginnt dieses Turnier erst richtig mit den K.o.-Spielen. http://mehr.bz/khs278s



