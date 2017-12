Die Dialog Aktie sichert sich nach einem massiven Kurssturz am Donnerstag den zweiten Platz der Top 10 Verlierer in der Liste der Relativen Stärke. Grund für die Aufregung um den Apple-Zulieferer sind Gerüchte darüber, dass Apple die Chips, die der Technologiekonzern bisher von Dialog geliefert bekommt, bald in Eigenregie herstellen möchte. Als Handwerkszeug für Dialog haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...