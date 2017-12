Tesla: Wahre Wunderdinge

Bei Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) geht es derzeit turbulent zu. Mit "Semi" wurde ein strombetriebener Sattelschlepper vorgestellt. Nun folgte in Australien die Einweihung des weltgrößten Batteriesystems zur Speicherung von erneuerbarer Energie. Der kalifornische Elektrowagenbauer hat die Lithium-Ionen-Zellen dafür hergestellt. Das ist jedoch längst nicht alles.

Aktuell versucht Tesla vor allem die Produktion des massenmarkttauglichen "Model 3" zu verbessern. Im dritten Quartal wurden gerade einmal 260 Stück des "Model 3" produziert. Ziemlich wenig für das Auto, das Tesla endlich den Weg in die Riege der ganz großen in der Automobilbranche auch in Sachen Absatzzahlen ebnen soll. Bisher bleibt das Unternehmen ein Nischenanbieter.

Den vollständigen Artikel lesen ...