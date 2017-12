Niederhasli (ots) - Die Aktionäre der Neue Grasshopper Fussball AG

und der Grasshopper Fussball Holding AG stimmen mit grossem Mehr der

Fusion der beiden Aktiengesellschaften zu. Die für die Fusion

notwendigen Zweidrittelmehrheiten wurden bei beiden Aktionärsgruppen

(NGFAG und GFHAG), mit 100%, bzw. mit 91.7% weit übertroffen. Der Weg

für die Vereinfachung der bisherigen komplizierten Firmenstrukturen

ist somit gelungen. Die neue fusionierte Aktiengesellschaft wird

künftig wieder Grasshopper Fussball AG heissen. Die von den

Verwaltungsräten beider Gesellschaften initiierte Fusion und die im

Januar 2018 nachfolgende Sanierung wurde von einer klaren Mehrheit

der Aktionäre begrüsst und unterstützt.



Zukunft bis zum Stadion-Entscheid gesichert



GC-Präsident Stephan Anliker wiederholte an der ausserordentlichen

Generalversammlung nochmals die Intention des Verwaltungsrates, die

bisher schwerfälligen Strukturen mit einer Fusion zu beseitigen und

damit den Zürcher Traditionsclub auch finanziell wieder

konkurrenzfähig machen zu können. Einerseits wird mit der Fusion die

Firmenstruktur stark vereinfacht, so dass es künftige Investoren

leichter haben werden, sich am Club finanziell zu beteiligen.

Andererseits wird der nun wieder auf Grasshopper Fussball AG

umfirmierte Fussballclub auch finanziell von Altlasten befreit und

saniert. "Wir legen mit der neuen Aktionärsstruktur die Basis, dass

GC bis zum Stadion-Entscheid in Zürich eine gesicherte Zukunft hat",

bestätigt GC-CEO Manuel Huber.



Anliker dankt allen bisherigen Aktionären



"Ich bin allen bisherigen und neuen Aktionären extrem dankbar,

dass sie konstruktiv mitgeholfen haben, diesen ersten Schritt zur

Sanierung zu ermöglichen", sagte Anliker in seiner Ansprache an der

ao. GV im Hotel Renaissance in Zürich. Sein Dank gelte insbesondere

den bisherigen Aktionären (NGFAG) und Owners (GFHAG), welche den Club

über viele Jahre hinweg mit finanzieller Hilfe am Leben gehalten

haben. Viele potentielle Investoren aus dem In- und Ausland hätten

sich immer wieder über die verschachtelte und komplizierte bisherige

Struktur beklagt. Die neue fusionierte Grasshopper Fussball AG macht

es künftigen Geldgebern wesentlich einfacher, Aktien des Clubs zu

erwerben und den Schweizer Rekordmeister wieder an die Spitze des

Schweizer Fussball zurück zu führen.



Originaltext: Grasshopper Club Zürich

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061665

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061665.rss2



Kontakt:

KMES Partner

c/o. KLAUS Strategie Führung Kommunikation AG

Hans Klaus

Basteiplatz 7

8001 Zürich



Mobile: +41 79 357 03 57

eMail: klaus@kmespartner.com