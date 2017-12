Zeit zur Besinnung: Man muss sich sein Dasein wie einen Atemzug vorstellen. Nur wer bis 35 ganz tief Luft holt, bleibt für den Rest der Strecke bei Puste. Alle anderen jagen japsend dem Verpassten hinterher.

Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat sich für sein Leben gern mit der Frage beschäftigt, warum der Mensch sich seines Daseins nicht erfreuen kann. Pascals Überlegungen sind auch heute noch unbedingt lesenswert, auch wenn sich seine Antwort denkbar knapp zusammenfassen lässt: vita brevis - das Leben ist kurz. Weil es dem Mensch in der Kürze seines Lebens aber vor allem darum gehen muss, seinen Seelenfrieden zu finden, so Pascal weiter, sei er paradoxerweise von einer "beständigen Unruhe" ergriffen: Wer suchet, der findet alles Mögliche - aber keine Ruhe.

Rührt also "das ganze Unglück der Menschen allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen"? Es ist traurig, dass Pascals elegante "Gedanken über die Religion und andere Themen" heutzutage fast nur noch in einer einzigen retweetfähigen Kalenderspruchformel kursieren. Denn tatsächlich ging es dem Universalgelehrten um die Unversöhnlichkeit zweier anthropologischer Grundtriebe, die jedem Menschen im stillen Wissen um das kurze Leben eingeschrieben sind: einerseits der Trieb des Menschen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihn daran hindern, an die verrinnende Lebenszeit zu denken - seine Leidenschaft für Äußerlichkeiten, für "Belustigung" und "Zeitvertreib", um sich gleichsam "selbst zu vergessen". Und andererseits der "geheime Trieb" des Menschen, "der von der Größe seiner ersten Natur übrig ist, der ihnen zu erkennen gibt: das Glück sei in Wahrheit nur die Ruhe". Im Widerspruch dieser zwei Grundtriebe liegt für Pascal der Elementargrund des menschlichen Unglücks - die Ur-Ursache für den "verworrenen Lebensplan", unseren Seelenfrieden durch "unruhige Geschäftigkeit" zu finden.

Nun hatte Pascal im 17. Jahrhundert gut reden: Die Lebenschancen der Meisten waren spärlich, viel Zeit zum müßigen Nachdenken blieb Bauern, Handwerkern, Kaufleuten nicht - und die Möglichkeiten zur Ablenkung vor allem der Landbevölkerung beschränkten sich sehr weitgehend auf Wirtshausbesuche, Kirchenfeste und das Ehebett. Im Vergleich dazu besitzt der moderne Mensch unendlich mehr Optionen - aber eben auch unendlich mehr Möglichkeiten, einen "verworrenen Lebensplan" zu entwerfen: sein Leben zu verpatzen. Es fällt ihm angesichts der schieren Überfülle von Angeboten der Zeitverbringung zunehmend schwer, den Maßstab für ein gelingendes Leben in sich selbst zu finden.

Statt dessen ist der moderne Mensch ein außengeleiteter, sensorisch begabter Charakter, stark geprägt von den Biografien, Erfolgen und Ansprüchen seiner Mitmenschen, ständig um Einpassung und vergleichende, allgemein akzeptierte Singularität bemüht. Und damit dem Pascalschen ...

