Berlin feiert große Erfolge, so vermeldet die Stadt, die Zahl der Intensivtäter wäre in den letzten 10 Jahren stark rückläufig gewesen. Was mich auch nicht verwundert: Denn eine kriminologische Binsenweisheit besagt, viel Polizei - viele Strafanzeigen, wenig Polizei - wenig Strafanzeigen. Wenn der Schutzmann um die Ecke gelaufen kommt, wird er gern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...