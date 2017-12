Rückt die AfD noch weiter nach rechts? Auf dem Parteitag in Hannover wird sich zeigen, ob der gemäßigte Teil sich in der Führung verankern kann - oder ob die Rechtsnationalen das verhindern.

In der AfD strebt der Macht- und Richtungskampf einer Entscheidung entgegen: An diesem Samstag soll auf einem Parteitag in Hannover die Führung gewählt werden. Der Vorsitzende Jörg Meuthen will seinen Posten verteidigen. Bis kurz vor Beginn des Delegiertentreffens war aber nicht klar, wer sich sonst noch um die beiden Spitzenjobs bewirbt. Neben Meuthen hat von den bundesweit bekannten Funktionären bisher nur der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski seine Kandidatur angekündigt.

Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, wollte eine Kandidatur gegen Pazderski zwar nicht ausschließen, legte sich bis zuletzt aber nicht endgültig fest. Pazderski, ein ehemaliger ...

