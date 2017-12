Am Freitag wurde zwischen Griechenland internationalen Geldgeber ein Meilenstein erreicht: Vier der wichtigsten Kraftwerke des Landes sollen in naher Zukunft privatisiert werden. Doch es bahnt sich Widerstand an.

Griechenland und seine internationalen Geldgeber steuern in den laufenden Beratungen zu weiteren Reform- und Sparmaßnahmen auf einen erfolgreichen Abschluss zu. Am Wochenende sollte nach Informationen aus Kreisen des Finanzministeriums das Dokument der Einigung auf technischer Ebene (das sogenannte Staff Level Agreement) verfasst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...