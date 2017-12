Der Zinnov Zones 2017 Product Engineering Services-Report hebt zudem einen bedeutenden Sprung bei den LTTS-Ressourcen im Bereich der integrierten Technologie hervor

LTTS wurde als der Branchenführer bei den Ressourcen für industrielle Automatisierung sowie Bauwesen und Schwermaschinenbau eingestuft

L&T Technology Services Limited konsolidierte seine Position als das im Lande führende Unternehmen für reine Ingenieurleistungen, nachdem der Zinnov Zones Product Engineering Services-Report 2017 es als führend für zehn wichtige Branchen bewertet hat. Der Zinnov-Report lobte das gut diversifizierte Portfolio von LTTS für digitale Lösungen, die Ausrichtung auf zukunftsweisende Technologien und transformatorische Auftragszuschläge mit Kunden als die Hauptfaktoren, von denen diese Dynamik getragen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171202005036/de/

LTTS cements leadership position in Zinnov Zones 2017 Product Engineering Services report with Speed, Skill and Scale; significant leap in digital capabilities. (Graphic: Business Wire)

Zinnov stufte L&T Technology Services als Marktführer von Branchen wie beispielsweise Automobil, Raumfahrt, Telekommunikation, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Energie- und Versorgungsunternehmen, Industrieautomatisierung, Transport, Bau- und Schwermaschinen und medizinische Geräte ein.

Die Zinnov Zones 2017 Product Engineering Services-Bewertungen hoben zudem einen bedeutenden Sprung bei den LTTS-Ressourcen im Bereich der integrierten Technologie hervor, der durch ein erschöpfendes Portfolio an proprietären Lösungen unterlegt wird, das LTTS zu einem idealen Entwicklungspartner für integrierte Systeme macht.

Auf Grundlage seiner Ressourcen stufte Zinnov LTTS als den Branchenführer für industrielle Automatisierung sowie Bauwesen und Schwermaschinenbau ein. Zinnov bewertete die Ressourcen von LTTS auf Grundlage seiner Praxisreife, Fachkompetenz, den Infrastrukturressourcen, seiner strategischen Innovationskraft, Bandbreite an Produktlebenszyklus-Dienstleistungen und der Ausnutzung von im Ökosystemen bestehenden Synergien. Das ist das siebente Jahr in Folge, dass L&T Technology Services von Zinnov als führender Akteur im Bereich Industrieautomatisierung ausgezeichnet wurde und das fünfte Jahr in Folge, dass es diese Einstufung für die Bereiche Bauwesen und Schwermaschinenbau erhielt.

"L&T Technology Services dominiert auch weiterhin den Bereich der Ingenieursdienstleistungen aufgrund seiner hochmodernen proprietären Lösungen, 38 Forschungs- und Entwicklungslabore, der Ausrichtung auf zukunftsgerichtete Technologien, wie beispielsweise Perceptual Engineering und neurale Systeme, und eines kundenzentrierten Ethos, der zu einigen großen Auftragszuschlägen geführt und so zum Umsatzwachstum des Unternehmens beitragen hat", Herr Sidhant Rastogi, Partner Practice Head, Zinnov.

"Wir sehen auch die Zugkraft im digitalen Geschäft von LTTS, geführt von den intellektuellen Eigentums- und Plattformlösungen des Unternehmens, als ermutigendes Zeichen an. Ein diversifiziertes Portfolio an digitalen Dienstleistungen und die strategische Ausrichtung auf Top-Kunden stimmen optimistisch für die Aussichten des Unternehmens als ER&D-Branchenführer", fügte Herr Rastogi hinzu.

"Das Vermögen von LTTS große und strategisch transformierende Auftragszuschläge mithilfe der Technologiesäulen digitales Ingenieurswesen, Perceptual Engineering, pervasive Technologie und intelligente Fertigung zu gewinnen, hat den Ausschlag gegeben, dass LTTS in der Jahreswertung von Zinnov als ein Führer eingestuft wurde. Das stärkt das Vertrauen, das unsere Kunden in uns gesetzt haben, und wir werden weiter in die Embedded, IIoT- und Hi-Tech-Ressourcen investieren, was unsere Position als globaler Führer für reine Ingenieurdienstleistungen konsolidieren wird", äußerte Herr Ashish Khushu, Chief Technology Officer, L&T Technology Services Limited.

"Zinnov Zones 2017 Product Engineering Services" bewerte mehr als 40 Dienstleister in Bezug auf ihre Fertigungstechnologiekompetenzen. Die Dienstleister werden auf Grundlage verschiedener Kriterien, wie Bandbreite und Reife der Liefer- und Dienstleistungsressourcen, Skalierbarkeit, Wachstumsrate, Innovationskraft IP, Synergien im Ökosystem und Feedback durch Unternehmenskunden bewertet. Für ausführliche Informationen gehen Sie bitte auf:

http://zinnovzones.com/Product-Engineering-Services

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste innerhalb des gesamten Lebenszyklus von Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 48 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben rund 11.000 Mitarbeiter, die auf 15 globale Lieferzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 38 Innovationslabors in Indien verteilt sind (Stand: 30. September 2017). Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

Über Zinnov:

Zinnov wurde 2002 gegründet und verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in Bangalore, Gurgaon, Silicon Valley und Houston. Seit seiner Gründung hat Zinnov eine tiefgreifende Expertise in den Bereichen Fertigungstechnologie und digitale Transformation erworben. Mit einem starken Fundament in der Forschung und strategischer Beratung befähigt es seine Kunden zur Wachstumsbeschleunigung und zur Schaffung von Effizienzen durch Innovation, Technologie, vernetzte Wirtschaftsformen und Kosteneinsparungen. Es arbeitet mit Kunden in den Bereichen Software, Automobil, Telekommunikation und Netzwerke, Unterhaltungselektronik, Lagerwesen, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie vertikale Märkte im Einzelhandel und der Halbleiterfertigung in den USA, in Europa, Japan und Indien zusammen. Für weitere Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Nitika Goel unter media@zinnov.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171202005036/de/

Contacts:

L&T Technology Services Limited

Aniruddha Basu

+91-80-67675173

Aniruddha.Basu@LntTechservices.com

oder

Zinnov

Nitika Goel

media@zinnov.com