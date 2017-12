Trump will seinen Außenminister nicht feuern, beteuert er, und greift wieder vehement die Medien an. In einem Tweet weist er aber gleichzeitig Tillerson in die Schranken.

US-Präsident Donald Trump hat Berichte über eine mögliche Entlassung seines Außenministers Rex Tillerson zurückgewiesen. "Fake News", schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Die Medien würden nur spekulieren. Tillerson selbst bezeichnete die Berichte, dass Trump ihn durch CIA-Direktor Mike Pompeo ersetzen wolle, als "lachhaft".

Zuerst die "New York Times" und später auch die Nachrichtenagentur AP hatten aus US-Regierungskreisen gehört, dass Trump ...

