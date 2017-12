Die große Aufholjagd beim Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk geht weiter. Während es noch im vergangenen Jahr äußerst düster bei der Aktie aussah, ist nun ein Großteil der Verluste bereits wieder aufgeholt. Das Unternehmen veröffentlichte zuletzt eine positive Meldung nach der anderen. Zum einen überzeugte Novo mit starken Quartalszahlen, die klar über den Erwartungen der Analysten lagen. Zudem erhöhte die Gesellschaft die Prognose für das Gesamtjahr. Novo Nordisk rechnet mit robusten Umsätzen mit den Diabetesmitteln Victoza und Tresiba und strebt 2017 jetzt ein Erlöswachstum von 1 bis 3 Prozent in Landeswährung an. Bislang war Novo Nordisk lediglich von einem Wachstum zwischen 0 und 3 Prozent ausgegangen. Der operative Gewinn soll in Kronen um 1 bis 5 Prozent zulegen. Zuvor hatte Novo Nordisk hier minus 1 bis plus 3 Prozent in Aussicht gestellt. Beflügelt haben zudem auch erstklassige Phase-3b-Daten zu Semaglutide, das einmal wöchentlich verabreicht wird.

