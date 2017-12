Die Welt steht vor einem neuen Wettrüsten. Armeen forschen an autonomen Kriegsmaschinen. Künstliche Intelligenz könnte bald Schwärme von Killerrobotern hervorbringen.

Der Tod kommt überraschend, und er kommt aus der Luft: Dutzende Drohnen, klein und wendig wie Falken, schwärmen an einem sonnigen Wintertag plötzlich über dem Kapitol in Washington aus, dringen ins Gebäude und machen Jagd auf Politiker. Sie scannen die Gesichter der entsetzten Menschen - und sobald sie eines erkennen, das ihnen zuvor als Ziel einprogrammiert wurde, feuern sie dem Politiker eine Kugel in den Kopf. Nach ein paar Minuten sind elf von ihnen tot.

Das Horrorszenario stammt aus einem Video, das seit Kurzem im Internet kursiert und Millionen Zuschauer erreicht hat. Slaughterbots, so der Titel des Clips, ist reine Fiktion, spielt aber ein neuerdings leicht realisierbares Szenario durch: Killermaschinen, bei denen Algorithmen ohne menschliches Zutun entscheiden, was ein Ziel ist und was nicht, wann sie schießen und wann töten. Sie könnten die Massenvernichtungswaffen der Zukunft werden.

"Alle Komponenten für Tötungsmaschinen sind schon erhältlich", sagt Stuart Russell, Professor für Informatik an der University of California und einer der Köpfe hinter der Internetkampagne. Wenn sich eine Nation entschiede, autonome Waffen zu bauen, "wäre sie spätestens in zwei Jahren startklar". Russell ist einer der führenden Experten für künstliche Intelligenz (KI). Er glaubt, dass sich selbst optimierende Maschinen ein wertvolles Werkzeug im Einsatz gegen den Klimawandel oder Hungersnöte sein werden - aber er fürchtet ihre Verwendung zum Zweck der Kriegsführung.

Es sind weniger die technischen Finessen der Slaughterbots, die einen wie Russell das Gruseln lehren. Es ist vielmehr die Vorstellung, dass dem Menschen die Kontrolle über die Maschinen entgleitet - und damit auch die Kontrolle über die ethischen Regeln in Kriegen, zu deren Einhaltung sich die Völker nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs verpflichtet haben. Danach ist nicht alles, was technisch möglich ist, auch erlaubt. Doch wie lässt sich die Genfer Konvention ins digitale Zeitalter retten?

Schon eine Kameradrohne für ein paar Hundert Euro kann programmierte Routen abfliegen, Hindernissen ausweichen, Menschen erkennen und sie verfolgen. Kämpfer der Terrororganisation "Islamischer Staat" bestücken solche Geräte mit Granaten, um sie über feindlichen Stellungen abzuwerfen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand solche Drohnen so mit künstlicher Intelligenz aufrüstet, dass sie ohne menschlichen Befehl ihre Opfer bestimmen und beschießen. "Vielleicht sind sie auch schon gebaut worden, und wir wissen es nur noch nicht", sagt Marcel Dickow, Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Einen internationalen Bann autonomer Waffensysteme fordern nun KI-Forscher Russell und seine Mitstreiter, darunter Dutzende Nichtregierungsorganisationen und das Future of Life Institute in Cambridge, eine KI-Forschungsorganisation, finanziert von Unternehmern wie Tesla-Chef Elon Musk. Denn wenn ein Staat anfange, Killerroboter zu bauen, sagt Russell, sähen sich andere Staaten ebenfalls zu diesem Schritt genötigt, um sich zu verteidigen: "Wir müssen jetzt handeln, um ein neues Wettrüsten zu verhindern."

