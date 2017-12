Maschinen sollen Menschen dienen. Ihren Konstrukteuren fehlt aber das Verantwortungsbewusstsein.

Die Macht der Maschinen ist mittlerweile allgegenwärtig. Algorithmen sortieren unsere Nachrichten und entscheiden so, welche Informationen uns erreichen - und welche nicht. Sie dokumentieren minutiös, wie und wo wir uns bewegen und was wir konsumieren.Und dies ist erst der Anfang. In Zukunft werden Algorithmen selbstfahrende Autos steuern, Kredite vergeben oder sogar in den Krieg ziehen - wie mancherorts schon üblich, wenn auch noch unter menschlicher Aufsicht. Bald schon also entscheiden Maschinen über Leben und Tod. Wir sollten ihre Intelligenz nicht überschätzen, wohl aber die gesellschaftlichen Auswirkungen bedenken.

Sonst droht gesellschaftliche Spaltung. So beeindruckend die Fortschritte der Entwickler sind, so beunruhigend ist ihr ...

