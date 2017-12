Liebe Leser,

die Aktie von Geely Automobil ist in den zurückliegenden Handelstagen um eine wichtige Marke herum gewandert. Charttechnische Analysten sind der Meinung, dass ein Kursgewinn jetzt dazu führen könne, dass die Aktie deutlich nach oben ausbricht. Dafür gibt es Indizien. Konkret: Die Marke von 3 Euro ist weiterhin stark umkämpft. Dabei hat Geely die Grenze einmal bereits deutlicher überschritten, näherte sich dem Wert dann allerdings wieder an. Am Freitag wurde die Kursgrenze ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...