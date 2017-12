Der Besuch von Papst Franziskus in Myanmar und Bangladesch stand vor allem im Zeichen der Rohingya-Flüchtlingskrise. Deren Leid und Not sprach er aber nur in Bangladesch direkt an.

Papst Franziskus hat seine Zwei-Länder-Reise in Asien beendet und aus Bangladesch seinen Heimflug Richtung Rom angetreten. Zum Abschluss der sechstägigen Reise traf er sich in der Hauptstadt Dhaka am Samstag mit Jugendlichen einer katholischen Schule. Am Morgen (Ortszeit) hatte der Pontifex ein Heim für Waisenkinder und Kranke des Mutter-Teresa-Ordens besucht.

Danach hielt er noch eine freie Rede, "damit wir uns nicht langweilen", wie Franziskus in einer nahe gelegenen Kirche scherzte. "Ich weiß nicht, ob das (freie Sprechen) besser oder schlechter ist, aber ich verspreche euch, es wird weniger langweilig ...

