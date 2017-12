Das britische Cyberschutz-Zentrum hat die Behörden aufgefordert, Antivirus-Software des russischen Unternehmens Kaspersky Lab nicht zu verwenden. Russland sei darauf aus, die britische Zentralregierung ins Visier zu nehmen.

In Großbritannien warnt die für IT-Sicherheit zuständige Behörde NCSC heimische Ministerien vor der Verwendung von russischer Anti-Virus-Software. Die NCSC setzte am Freitag ein entsprechendes Schreiben an Regierungsbeamte auf. Die Software sollte vor allem nicht in Systemen eingesetzt werden, die Informationen enthielten, die der nationalen Sicherheit schaden könnten, ...

