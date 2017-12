Schon 2019 will General Motors Roboter-Taxis auf die Straße schicken und in Massenproduktion herstellen. Von der Präsentation im Silicon Valley zeigen sich Analysten und Investoren allerdings wenig beeindruckt.

Die Straßen von San Francisco kennen viele spätestens seit der gleichnamigen Fernsehkrimiserie in den Siebziger Jahren: hügelig, steil und schwer zu befahren. Über die Strecken kutschierte General Motors am vergangenen Donnerstag Dutzende von Analysten und Journalisten, jeweils 15 bis 20 Minuten lang, mit Roboter-Fahrzeugen. Am Steuer saß nur aus Sicherheitsgründen ein Mensch. Die Strecke ging vorbei an "komplexen Kreuzungen, Baustellenmaschinen, zweiter Reihe geparkten Autos, einer Grundschule und einem Spielplatz", wie Analyst Arndt George Galliers von ISI Encore berichtet.

Mit dem Ergebnis kann General Motors zufrieden sein. Die selbstfahrenden Chevy Bolt bauten keinen Unfall, meisterten fast alle Situationen von allein. "Die Technik kommt viel schneller, als alle denken", kommentierte Dan Amman, Präsident von General Motors, stolz die Testfahrten.

Allerdings zeigten sich Teilnehmer weniger euphorisch: Die GM-Autos fuhren extrem vorsichtig, blieben zur Frustration von anderen Verkehrsteilnehmern lange stehen und legten in der Gesamtzeit nur etwas mehr als drei Kilometer zurück. Analyst Galliers beschrieb die Erfahrung als "alles andere als fehlerfrei", vergab 5,5 ...

