Es wollen ja so viele Menschen reich werden. Nicht nur im Internet reihen sich die Online-Kurse aneinander, es gibt auch Live-Veranstaltungen. Ich war testweise und offen neugierig in Berlin auf einem Seminar zum reich werden namens Millionaire Mind Intensive. Was das jetzt wieder ist? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und so mache ich mich morgens um 8 Uhr auf den Weg in ein großes Veranstaltungshotel. ...

