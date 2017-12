Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen bittet alle Medienvertreter, die sich für das DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Freiburg, Mittwoch, 20.12.17, um 18.30 Uhr akkreditieren möchten, die vollständig ausgefüllten Akkreditierungsunterlagen bis Dienstag, 12.12.2017 an medien@werder.de zu senden. Medienvertreter mit einer Dauerakkreditierung für Bundesligaspiele benötigen keine weitere Akkreditierung. Benötigte Parkscheine bitte über medien@werder.de anfordern. Das DFB-Akkreditierungs-Formular (Foto und Print) kann bei werder.de heruntergeladen werden: https://www.werder.de/der-svw/medienservice/akkreditierung/ Anfragen privater Hörfunksender werden im Auftrag des DFB von der Agentur "Zeichensaele GmbH" bearbeitet. Anfragen sind an Jascha Lux unter der E-Mail-Adresse: lux@zeichensaele.de zu richten. Alle Anfragen von Bewegtbild-Produzenten (Nachverwertung) sind an den DFB zu richten: Ansprechpartner ist Carl Monteiro mit der E-Mail-Adresse: carl.monteiro@dfb.de



OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52353 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52353.rss2



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590