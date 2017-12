BASEL (dpa-AFX) - Drei Tage nach dem Entgleisen eines deutschen ICE im Bahnhof Basel rollt der Zugverkehr in die Schweiz wieder normal. Die Züge verkehrten nach Reparatur der Schäden nun fahrplanmäßig, teilten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Samstag mit. Der wichtige deutsch-schweizerische Grenzbahnhof war nach dem Vorfall am Mittwoch wegen Aufräumarbeiten nur eingeschränkt nutzbar. Der Fernverkehr aus Deutschland endete im Badischen Bahnhof von Basel. Die Ursache für das Entgleisen von drei Waggons des ICE aus Hamburg ist noch unklar. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Verletzt wurde niemand./mrd/DP/zb

AXC0026 2017-12-02/15:48