Am 21. Dezember gehen die Katalanen an die Urne. Am Montag entscheidet ein spanischer Richter, ob er mehrere Kandidaten aus der U-Haft entlässt oder sie aus der Zelle antreten müssen. Beides könnte der Bewegung nutzen.

Im Streit um die Unabhängigkeit von Katalonien ist der Dezember der Monat der Entscheidungen: Am 21. Dezember wählen gut fünf Millionen Katalanen ihre neue Regierung. In der an Skurrilitäten reichen Auseinandersetzung befinden ein spanischer und belgischer Richter, wie der Wahlkampf ablaufen wird, der am Dienstag offiziell beginnt.

Ein Richter sitzt in Madrid und entscheidet am Montag über die Freilassung der acht inhaftierten ehemaligen katalanischen Regierungsmitglieder. Der zweite sitzt in Brüssel und urteilt ebenfalls am Montag über die Auslieferung des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont sowie vier seiner ehemaligen Minister, die mit ihm nach Belgien geflohen waren.

Sowohl Puigdemont als auch sein inhaftierter Ex-Vize Oriol Junqueras treten für ihre Parteien als Spitzenkandidaten an. Auch die meisten übrigen Verhafteten kandidieren. Sie hatten den Richter am Obersten Gerichtshof in Madrid vor einigen Tagen um ihre Freilassung gebeten, um aktiv am Wahlkampf teilnehmen zu können.

Der Richter hörte die acht Politiker sowie zwei ebenfalls verhaftete Chefs von separatistischen Bürgerbewegungen am Freitag an. Anders als vor ihrer Verhaftung, als sie die Aussagen verweigerten, erklärten die meisten nun, sie würden die Zwangsverwaltung Kataloniens durch den spanischen Staat akzeptieren. Nach ähnlichen Bekenntnissen der Präsidiumsmitglieder des katalanischen Parlaments hatte der Richter am Obersten Gerichtshof sie gegen Kaution auf freiem Fuß gelassen.

Das Oberste Gericht hat erst in der vergangenen Woche auch den Fall der inhaftierten Separatisten übernommen. Für sie war bisher das Nationale Gericht zuständig, die dortige Richterin hatte die U-Haft angeordnet. Das Oberste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...