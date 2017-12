Am 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen Hannover 96 mit 3:1 gewonnen. Nach einer Flanke von Thomas Müller traf Arturo Vidal in der 17. Spielminute für die Gastgeber per Kopfball.

Den Ausgleichstreffer erzielte Charlison Benschop in der 35. Minute. Kingsley Coman brachte die Münchener in der 67. Spielminute erneut in Führung. In der 87. Minute verwandelte Robert Lewandowski einen Elfmeter. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1:3, Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1, Werder Bremen - VfB Stuttgart 1:0, 1899 Hoffenheim - RB Leipzig 4:0.