Der Start in den Dezember ist frostig ausgefallen, auch auf dem Frankfurter Börsenparkett. Während der Dow Jones von Rekord zu Rekord eilt, nehmen Dax-Anleger Gewinne mit. Ist die Jahresendrally etwa abgesagt?

Dow Jones und S&P500 eilen von einem Rekord zum nächsten, aber an Europas Aktienmärkten geht es abwärts. Ein ungewohntes Bild, schließlich gilt die Wall Street doch als Leitbörse. Doch Dax und Co. verweigern ihr derzeit die Gefolgschaft. Der politische Stillstand in Deutschland und ein starker Euro drücken diesseits des Atlantiks die Stimmung.

Und jenseits des Atlantiks kommt es mal wieder auf US-Präsident Donald Trump an. "Es muss sich jetzt zeigen, ob die Vorschusslorbeeren für die Steuerreform, die die Wall Street im November im Gegensatz zu Europas Aktienmärkten nach oben getrieben hat, gerechtfertigt waren", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. In der Nach auf Samstag verabschiedete der US-Senat die Steuerreform. Allerdings hatte zuvor die Wall Street nachgegeben, nachdem der Sender ABC News berichtet hatte, dass der Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn gegen Trump in der Russland-Affäre aussagen wolle. Doch bis zum Börsenschluss dämmte der Dow Jones sein Verluste wieder ein - die Rally ist also noch intakt, während sie in Deutschland in Stottern geraten ist.

Der deutsche Aktienindex hat in der abgelaufenen Woche 1,5 Prozent verloren und notierte zum Wochenende bei 12.861 Punkten. Die amerikanischen Standardwerte legten um bis zu drei Prozent zu - eine für einen solch kurzen Zeitraum auffällig große Diskrepanz. Fällt die Jahresendrally hierzulande aus, während sie in New York schon läuft? Die erhofften Kursgewinne kurz vor Jahresfrist lassen zumindest auf sich warten. Gewinnmitnahmen und höhere Kursschwankungen seien auch in der neuen Woche wahrscheinlich.

Die jüngsten Gewinnmitnahmen im Dax sehen Experten wenig kritisch. Die Jahresendrally schon abzuschreiben oder gleich die jahrelange Hausse für beendet zu erklären, geht zu weit. "Es gibt Risiken, man muss sie aber auch nicht krampfhaft herbeireden", sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...