Die schleswig-holsteinische Landtagsvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein und der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski haben sich am Samstag ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Wahl des AfD-Bundessprechers geliefert. Dabei kam es zur Verwirrung unter den Delegierten auf dem Parteitag in Hannover.

Von Sayn-Wittgenstein erhielt im ersten Wahlgang zwar die meisten Stimmen, aber nicht die notwendige Mehrheit, was verfrüht zu Beglückwünschungen im Saal geführt hatte. In einer Stichwahl hatte dann Pazderski die meisten Stimmen, was aber ebenfalls nicht ausreichte, um Bundessprecher zu werden. Der Parteitag wurde unterbrochen, um das weitere Verfahren zu besprechen. Jörg Meuthen war bereits zuvor wiedergewählt worden.