Dieses ergänzende Patientenüberwachungssystem kontrolliert den Patienten in Verbindung mit Masimo SET- und Rainbow-Überwachungsgeräten und bietet kontinuierliche Fernüberwachung rund um die Uhr

Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute bekannt, dass das Artemis Hospital, eines der führenden, mit mehreren Fachabteilungen ausgestatteten Krankenhäuser in der Delhi-NCR-Region von Indien, das Masimo Patient SafetyNet* übernimmt. Dabei handelt es sich um ein ergänzendes Fernüberwachungs- und Ärztebenachrichtigungssystem für alle Abteilungen des Krankenhauses.

Patient SafetyNet versetzt in Verbindung mit SET-Pulsoximetrie und dem rainbow-Puls-CO-Oximeter das Krankenhauspersonal in die Lage, wichtige Patientenparameter zu überwachen und mögliche Anzeichen für eine Verschlechterung des Patientenzustandes durch Änderungen des von bettseitigen Masimo-Überwachungsgeräten aufgezeichneten Patientenstatus zu erkennen. Artemis ist das erste Krankenhaus in Indien, das diese Art der Patientenüberwachung rund um die Uhr in allen Fachabteilungen anbietet. Durch Patient SafetyNet hofft Artemis, ähnliche Ergebnisse wie das Dartmouth-Hitchcock Medical Center in den Vereinigten Staaten erzielen zu können: Das Klinikum, in dem die Masimo SET-Pulsoximetrie und Patient SafetyNet als Teil einer umfassenden Alarmmanagementstrategie in allen medizinisch-chirurgischen Abteilungen zehn Jahre lang eingesetzt worden waren, berichtete 2016 von einer 50%igen Verringerung ungeplanter Verlegungen in Intensivstationen und einer 60%igen Verringerung von Rettungsereignissen in diesen zehn Jahren, obwohl kritische Patientenzustände und Belegungsraten gestiegen seien.1,2

"Artemis ist für seine patientenorientierte Pflege bekannt. Diese wollten wir durch die Nutzung von Technologien zur lückenlosen Überwachung von Patienten in verschiedenen Pflegebereichen weiterentwickeln", erklärte Dr. Devlina Chakravarty, Executive Director von Artemis Hospitals. "Angesichts unserer strengen Anforderungen an Qualität und modernste Infrastruktur war Patient SafetyNet ein logischer Baustein."

Patient SafetyNet gibt den Ärzten einer zentralen Station die Möglichkeit, von bettseitigen Überwachungsgeräten übertragene Patientendaten kontinuierlich zu beobachten. Darüber hinaus wird ein gut funktionierender Prozess der Alarmauslösung und Eskalation an Ärzte in Gang gesetzt, unabhängig davon, wo im Krankenhaus sie sich aufhalten. Bleiben Alarmmeldungen unbeantwortet, werden sie über ein frei konfigurierbares Protokoll an weitere Ärzte weitergeleitet.

Dr. (Col.) Manjinder Singh Sandhu, Medical Director und Leiter der Kardiologie der Artemis Hospitals, erklärte: "Beim Einsatz von Initiativen und Technologien, die die Patientenversorgung verbessern, war Artemis stets einer der ersten Anwender. Lückenlose ergänzende Fernüberwachung in Bereichen, die üblicherweise nicht überwacht werden, ist eine dieser Initiativen, und wir wollten eine Lösung, die nahtlos in unsere bestehenden Protokolle und die vorhandene Infrastruktur integrierbar ist. Unserer Meinung nach ist Masimo Patient SafetyNet ein derartiges System, das sowohl unübertroffenen Wert als auch reibungslose Integration bietet."

Jon Coleman, President of Worldwide Sales, Professional Services, and Medical Affairs bei Masimo, erklärte: "Artemis ist in Indien wegweisend in Bezug auf Patientensicherheit, weil Wert darauf gelegt wird, dass alle Patienten durchgehend überwacht werden. Die lückenlose Fernüberwachung mit der SET-Technologie rettet Leben und spart wertvolle Ressourcen ein. Wir freuen uns sehr, Artemis Hospitals mit unserer Technologie unterstützen zu können."

Bharat Monteiro, Country Manager, India and ISC bei Masimo, fügte hinzu: "Wir befinden uns in einem Prozess, der die Landkarte der lückenlosen Fernüberwachung in Indien verändert, indem wir kundenspezifische Produktangebote und ein konkurrenzloses Leistungsversprechen bieten. Masimo und Artemis sehen eine gemeinsame Verpflichtung zur Patientenversorgung. Wir freuen uns darauf, mit Artemis zusammenzuarbeiten und die Pflege und Zufriedenheit der Patienten und Ärzte auf ein neues Niveau zu heben."

Die Artemis-Pflegebereiche werden mit bettseitigen Überwachungsgeräten wie dem Radius-7-Puls-CO-Oximeter, einem Bluetooth- und WiFi-fähigen, tragbaren und kabellosen Bildschirm, der in Verbindung mit der Root-Patientenüberwachungs- und Konnektivitätsplattform eingesetzt wird, sowie dem Rad-97, Masimos neuestem bettseitigen Puls-CO-Oximeter, ausgestattet. Diese Geräte arbeiten mit der Pulsoximetrietechnologie SET-Measure-through Motion and Low Perfusion, um Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Perfusionsindex aller Patienten zu messen und dabei weniger Fehlalarme3 zu erhalten, die die Überwachung von Patienten in Bereichen mit weniger Pflegepersonal erschweren. Eine Teilgruppe von Patienten wird darüber hinaus mithilfe von SpHb überwacht, einem Masimo rainbow-Parameter, der kontinuierlich und nicht-invasiv den Hämoglobin-Wert misst. Jedes Stockwerk nutzt zudem eine mobile Root mit nicht-invasiver integrierter Blutdruck- und Temperaturüberwachung, um regelmäßige Stichproben von Vitalparametern zu nehmen und Daten für das in Root enthaltene automatisierte Frühwarnsystem zu erhalten. Die Patientendaten aller Geräte werden nicht nur in das Patient SafetyNet eingespeist, sondern gehen automatisch an das elektronische Patientenakten- (Electronic Medical Record EMR) und das Krankenhausinformationssystem (Hospital Information System HIS) des Klinikums.

Das Artemis Hospital, das 2007 gegründet wurde, ist ein modernes 380-Betten-Krankenhaus mit mehreren Fachbereichen in Gurgaon (Indien) und das erste Krankenhaus in Gurgaon, das von der Joint Commission International (JCI) und dem National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH) anerkannt wurde.

*Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer nicht invasiver Überwachungstechnologien. Unser Auftrag ist es, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken. 1995 hat das Unternehmen erstmals die Technologien Masimo SET Measure-through Motion and Low Perfusion für Pulsoximetrie vorgestellt. Mehrere Studien haben gezeigt, dass damit die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert werden kann und eine präzise Überwachung mit korrekter Alarmauslösung möglich ist. Masimo SET hilft Klinikern auch nachweislich, schwere Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen zu reduzieren,1 das CCHD-Screening bei Neugeborenen zu verbessern2 und bei Verwendung für die kontinuierliche Überwachung mit Masimo Patient SafetyNet* in postoperativen Stationen Aktivierungen und Kosten für schnelle Reaktionen zu reduzieren.3,4,5 Masimo SET wird schätzungsweise bei mehr als 100 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt verwendet,6 darunter in 17 der Top-20-Krankenhäuser, die in der U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2017-18 (US-amerikanische Ehrenliste der besten Krankenhäuser von U.S. News World Report) aufgeführt sind.7 2005 hat Masimo die Technologie rainbow Puls-CO-Oximetrie vorgestellt. Damit wurde eine nicht invasive kontinuierliche Überwachung von Bestandteilen des Bluts möglich, wofür bisher invasive Verfahren erforderlich waren: Hämoglobinanteil (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC), Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet), Pleth Variability Index (PVi) und seit kurzem Oxygen Reserve Index (ORi) zusätzlich zu SpO 2 , Pulsfrequenz und Perfusionsindex (Pi). 2014 hat Masimo mit Root eine intuitive Plattform für die Patientenüberwachung und -vernetzung mit der Schnittstelle Masimo Open Connect (MOC-9) vorgestellt, was es anderen Unternehmen ermöglichte, Root mit neuen Funktionen und Messfähigkeiten aufzurüsten. Masimo nimmt außerdem mit Produkten wie dem tragbaren Patientenüberwachungsgerät Radius-7, dem Pulsoximeter für Smartphones iSpO 2 und dem Fingerspitzen-Pulsoximeter MightySat eine aktive Führungsrolle im Bereich mHealth ein. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Die zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter http://www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm.

ORi hat keine FDA-510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht verkäuflich.

*Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur potentiellen Effektivität des Masimo Patient SafetyNet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf aktuellen Erwartungen zu zukünftigen, für uns relevanten Ereignissen und sind vorbehaltlich Risiken und Ungewissheiten, über die Prognosen schwierig zu treffen sind und von denen viele außerhalb unseres Einflusses liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten daher infolge diverser Risikofaktoren wesentlich und in ungünstiger Weise von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen gemachten abweichen. Dazu zählen unter anderem, jedoch nicht darauf beschränkt, Risiken im Zusammenhang mit unseren Annahmen über die Wiederholbarkeit der Ergebnisse klinischer Studien; Risiken im Zusammenhang mit unserer Ansicht, dass die einzigartigen nicht invasiven Messtechnologien von Masimo, einschließlich Masimo Patient SafetyNet, zu positiven klinischen Ergebnissen und zur Patientensicherheit beitragen; Risiken im Zusammenhang mit unserer Ansicht, dass die für die Medizin bahnbrechenden nicht invasiven Technologien von Masimo kostengünstige Lösungen und einzigartige Vorteile bieten; sowie weitere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der aktuellen von uns bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Berichte beschrieben sind. Diese erhalten Sie kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen realistisch sind, wissen wir nicht, ob sich unsere Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorausgehenden Warnhinweise eingeschränkt. Sie werden aufgefordert, sich nicht ungebührlich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur für den heutigen Zeitpunkt gelten. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen oder die in unseren aktuellsten Berichten an die SEC enthaltenen "Risikofaktoren" zu aktualisieren, zu revidieren oder genauer darzulegen, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe, es sei denn, dies ist nach geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

