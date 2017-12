Die 14 Milliarden Euro teure Brücke zwischen Hong Kong, Macau und dem chinesischen Festland soll die Region enger aneinander binden. Doch wie, wenn sie fast niemand nutzen darf?

Eigentlich soll die 55 Kilometer lange Brücke ein Symbol der Einheit Chinas sein. Schließlich verbindet sie das Festland mit Hong Kong und Macau. Die Bauarbeiten am schon im Jahre 1983 formulierten Traum des chinesischen Ingenieurs Hu Yingxiang befindet sich nun im finalen Abschnitt, Anfang 2018 soll die Brücke in Betrieb genommen werden.

Und "das Jahrhundertprojekt" klingt auf dem Papier grandios: die Reisezeit von Hong Kong zum chinesischen Festland könne von viereinhalb Stunden auf geschätzte 30 Minuten verkürzt werden. Bis 2035 sollen täglich 60.000 Vehikel bis zu 250.000 Passagiere vom chinesischen Zhuhai nach Macao oder Hong Kong und umgekehrt befördern. Künftig hofft man auf mehr Austausch und eine größere ökonomische, soziale und kulturelle Integration der Region. Zudem soll die Brücke mehr Fabriken in den westlichen Teil des Pearl River Deltas locken, wo die Preise noch nicht ganz so hoch sind wie in Shenzhen oder Dongguan, die einst als "Werkstatt der Welt" galten.

Für die Realisation selbst hat man die Administrationen von Festland China, Macau und Hong Kong in die Konsultationen einbezogen und die besten Ingenieure engagiert. Die haben seit Baubeginn in 2009 Eindrucksvolles geleistet: ein 15 Kilometer langer Abschnitt gilt nun als längste Stahlbrücke der Erde und mit 6,7 Kilometern ist der Unterwassertunnel nicht nur der Längste, sondern mit 48 Metern unter Wasser auch der am Tiefsten gelegene.

Doch die Realität ist weniger beeindruckend. Macaus Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung, Au Kam San, nennt die Rolle seiner Stadt bei den Konsultationen "passiv", man habe nicht viel Mitspracherecht gehabt. Die Eröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...