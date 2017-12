Millionen Deutsche haben in den vergangenen Tagen Weihnachtsgeld bekommen. Die meisten von ihnen geben es aus, viele lassen es einfach auf dem Konto liegen. Aber anlegen? Lieber nicht. Obwohl viel dafür spricht.

Spätestens an diesem ersten Adventswochenende geht die Jagd nach den Weihnachtsgeschenken für Familie und Freunde los. Da trifft es sich gut, dass viele Arbeitgeber gerade Weihnachtsgeld überwiesen haben. Etwas mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland kann sich über Weihnachtsgeld freuen. Das hat eine aktuelle Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung ergeben.

Viele stehen vor der Frage: Was tun mit dem Geld? Ausgeben? Für sich selber oder eben für Geschenke an andere? Zurücklegen? Oder vielleicht sogar anlegen? Letzteres kommt nur für die wenigsten in Frage: Nur acht Prozent würden das Extra-Geld vom Chef in Aktien oder Fonds investieren. Das hat eine repräsentative Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag von Fidelity International ergeben.

Die Deutschen haben eine ganz klare Präferenz, was sie mit ihrem Weihnachtsgeld tun: 47 Prozent geben es lieber für den Konsum aus. Immerhin jeder Dritte lässt es einfach auf dem Konto liegen.

Dabei würde es sich durchaus lohnen, das Weihnachtsgeld anzulegen. Wer nämlich vor genau einem Jahr sein Weihnachtsgeld in den Dax investiert hat, kann sich über ein Plus von gut 22 Prozent freuen. In drei Jahren erhöhte sich das Weihnachtsgeld sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...