Christian Drastil: Info an die Gruppe: Wir haben derzeit erneut ca. 10 Beitrittsanfragen täglich, wir lassen ca. die Hälfte zu. Dort, wo wir sehen, dass jemand zB nicht mit Klarname auftritt, Mitglied in 720 Gruppen ist und wir auch keine gemeinsamen Bekannten haben, sind wir vorsichtig, da das meist MLM auslöst. Bitte um Verständnis dafür, man kann gerne bei der Beitrittsanfrage eine kurze Info mitschicken, was man tun will. Auch ein "nur mitlesen" ist herzlich erwünscht, nicht aber das Absetzen von Marketinginfos zum Reich-Werden oder für passives Einkommen. Wir haben weiters jedoch sehr viele Leute aufgenommen, die rund um Bitcoins oder generell Cryptowährungs-Dinge agieren. Hier gibts die Bitte, dass da vielleicht sogar ein...

