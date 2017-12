Es wird dich vielleicht überraschen. Oder enttäuschen. Aber es gibt keine ?offizielle? Meinung von The Motley Fool zu Bitcoin.



Warum nicht? Aus demselben Grund gibt es auch keine ?offizielle? Motley-Fool-Meinung zur Aktie von Facebook oder Daimler.



Bei The Motley Fool tun wir nicht so, als hätten wir alle dieselbe Meinung zu allem und deshalb verlangen wir nicht, dass jeder bei einer bestimmten Investition an einer fixen ?Motley-Fool-Meinung? festhält. Natürlich haben wir Aktien, die offizielle Empfehlungen innerhalb unserer Premium-Dienste sind (mehr über unsere Premium-Dienste erfährst du hier). In diesen Fällen sind diese Empfehlungen das Ergebnis von Recherchen und Überlegungen ...

