Der Blick auf die aktuellen politischen Großbaustellen zeigt: Die künftige Regierung muss unbedingt handeln. Wirtschaft, Beitragszahler, Rentner und Schüler könnten sonst die Leidtragenden sein.

"Wir sollten uns offen zeigen für die Chancen für Neuerungen", sagt Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die Zukunft mutig zu gestalten, ist die Aufgabe der nächsten Bundesregierung", meint SPD-Chef Martin Schulz. Doch was sind die drängenden Probleme, die die nächste Bundesregierung im neuen Jahr anpacken muss, welche Parteien sie auch immer stellen?

Zuerst ist da Europa. Auch Monate, nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im September in der Pariser Sorbonne seinen EU-Reformplan vorstellte, lässt Deutschland mit einer Antwort auf sich warten. Einen eigenen Haushalt und einen Finanzminister für die Eurozone will der Europa-Befürworter aus dem Élyséepalast - und ein europäisches Verteidigungsbudget sowie eine gemeinsame Interventionstruppe. Angesichts der Fliehkräfte in der EU wachsen die Sorgen, dass die Gemeinschaft ohne deutsch-französische Reformstrategie an Bedeutung einbüßt - gegenüber China, Russland oder den USA.

Der Druck in der EU wächst auch wegen des Brexit. Ende März 2019 will Großbritannien die EU verlassen. Selbst wenn die Ratifizierung des für den Austritt nötigen Abkommens schnell geht - fünf Monate brauchen die Staaten dafür schon. Der Deal muss also im Oktober 2018 perfekt sein.

Wenig auf europäische Solidarität konnte Deutschland zuletzt beim Flüchtlingszuzug ...

