Baierbrunn (ots) - Schauspieler Herbert Knaup hat eine Freizeitbeschäftigung, die bei ihm nach eigenem Bekunden niemals Langeweile aufkommen lässt: Leute beobachten. Damit könne er sich super beschäftigen, selbst wenn er irgendwo lange warten müsse, sagte der 61-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Dass die meisten Menschen sich beim Warten mit dem Handy ablenken, ist für Knaup Unterhaltung pur: "Auch dabei beobachte ich sie gerne. Dabei treffe ich auf die unterschiedlichsten Gesichtsausdrücke", sagte er. "Probieren Sie's mal aus, das ist faszinierend."



Das ganze Interview finden Leser im aktuellen "Senioren Ratgeber". Darin schildert Knaup unter anderem, warum für ihn nur ein Leben in der Großstadt in Frage kommt und dennoch mit zunehmendem Alter die Natur immer wichtiger wird.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 12/2017 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de