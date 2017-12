Seit über einem Jahr lässt der Autohersteller Smart Pakete in Kofferräume liefern. Nun weitet die Daimler-Tochter das Projekt aus: Das Start-up Liefery soll die Paketzustellung im eigenen Auto erleichtern.

"Warum stehe ich an einem Samstagnachmittag in einer völlig überfüllten Filiale eines großen Paketdienstleisters, anstatt entspannt mit einem Glas Bier in der Sonne zu sitzen?" Diese Frage habe sich bestimmt schon jeder einmal gestellt, behauptet Nils Fischer, CEO des Start-ups Liefery, in einem Youtube-Video über sein Unternehmen. Das Start-up will die Auslieferungen von Paketsendungen erleichtern.

"Kunden sind häufig enttäuscht von der Logistik", sagt Fischer. Diese Unzufriedenheit falle nicht nur auf die Lieferdienste zurück, sondern auch auf die Händler. Das belegen auch die Ergebnisse der Studie "State of E-Commerce Delivery" von MetaPack: 39 Prozent von rund 3500 befragten Verbrauchern - darunter über 500 aus Deutschland - würden nach einem negativen Liefererlebnis nie mehr bei dem entsprechenden Onlinehändler einkaufen. Händler tun darum gut daran, zügig und zuverlässig auszuliefern. Dabei will Liefery helfen.

Zum Angebot des 2014 gegründeten Unternehmens gehört die Zustellung von Paketen am gleichen Tag, selbst wenn der Händler nicht lokal über die Waren verfügt. Liefery schickt außerdem Pakete über Nacht los, damit diese am nächsten Tag in einem vom Kunden festgelegten Zeitfenster ankommen. "Die Lieferung muss sich dem Kunden anpassen, nicht andersherum", findet Fischer.

Eine sehr schnelle Lieferung liege dabei gar nicht mehr so im Trend, wie der CEO betont: "Wichtiger ist es dem Kunden, dass das Paket ankommt, wenn er es auch annehmen kann." Nicht nur für die Endkunden ist es ärgerlich, wenn ihr Paket wieder mit zurückgenommen wird, weil es niemand annehmen konnte. Bei der doppelten Menge an täglich auszuliefernden Paketen wie im Rest des Jahres, würden besonders in der Vorweihnachtszeit auch die Kuriere und andere Verkehrsteilnehmer von einer erfolgreichen Erstauslieferung profitieren. Ein Weg: Die Paketzustellung in den Kofferraum.

Bereits 2016 hatte Smart mit DHL eine Testphase in Stuttgart gestartet und diese schließlich auf Köln, Bonn und Berlin ausgeweitet. DHL-Boten liefern die Pakete nachts ...

