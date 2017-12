Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--In der Woche vor dem ersten Advent haben vor allem größere Unternehmen gute Geschäfte verzeichnet. Insgesamt sei der Einzelhandel verhalten zufrieden gewesen, ergab eine Trendumfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter 400 Unternehmen aller Größen, Standorte und Branchen.

Die Einschätzung der Händler zum Geschäftsverlauf in der Woche vor dem ersten Advent liege etwas über dem Vorjahr, hieß es am Sonntag vom HDE weiter. Allerdings zeigten sich deutliche Unterschiede je nach Unternehmensgröße, Branche und Standort. In geschenkaffinen Branchen wie dem Spielwarenhandel oder der Unterhaltungselektronik seien zufriedenstellende Umsätze erzielt worden. Am häufigsten griffen die Kunden bei Spielwaren, Gutscheinen und warmer Winterkleidung zu.

Kunden meiden zunehmen die Geschäfte in Innenstädten

Wie schon in den letzten Jahren machten vielen Händlern allerdings sinkende Kundenfrequenzen zu schaffen. Das treffe vor allem den Innenstadthandel, der recht schwache Geschäfte verzeichnete.

Der HDE erwartet in November und Dezember 2017 im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung von drei Prozent auf 94,5 Milliarden Euro. Der stationäre Handel macht knapp 19 Prozent, der Internethandel gut ein Viertel seines Jahresumsatzes in den letzten beiden Monaten.

Im Gesamtjahr dürfte der Online-Handel seinen Umsatz um rund zehn Prozent auf 48,7 Milliarden Euro steigern, wie der Verband erwartet. Damit hätte er einen Anteil von knapp zehn Prozent am Umsatz im deutschen Einzelhandel, der 2017 bei etwa 493 Milliarden Euro gesehen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2017 06:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.