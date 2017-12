Unterföhring (ots) -



Josefine Preuß kann auch anders: Im SAT.1-Film "Keine zweite Chance" spielt sie erstmals "die Böse"



Im Bild: Der ehemalige Kinderstar Lydia Kern (Josefine Preuß) kennt kein Mitleid.



Böse wie nie zuvor: Im SAT.1-Zweiteiler "Keine zweite Chance" fordert Josefine Preuß als Kriminelle Lydia Kern zwei Millionen Euro Lösegeld von Nora (Petra Schmidt-Schaller) im Austausch gegen deren Tochter Jella (Amelie Theine). "Ich durfte noch nie eine Kriminelle spielen," freut sich die 31-Jährige über ihren Imagewechsel und verrät: "Was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, sind die Erpresserszenen, in denen ich eine Waffe hochhalten durfte. Hoffentlich habe ich diese auch richtig gehalten." SAT.1 zeigt die Bestsellerverfilmung "Keine zweite Chance" am 5. und 12. Dezember 2017, um 20:15 Uhr. Das komplette Interview mit Josefine Preuß unter http://presse.sat1.de/keine_zweite_chance



