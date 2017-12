Das Insektensterben wird jetzt auch zum Thema für Volkswirte. Denn Fliegen, Mücken und Bienen haben einen hohen ökonomischen Wert. Blöd nur, dass die meisten Menschen mehr Geld für ein Eisbärbaby ausgeben würden.

Jedes Jahr im Frühling, wenn die Apfelbäume der chinesischen Provinz Sichuan ihre weißen Blüten tragen, klettern Dutzende Menschen dort auf die Äste. Mit langen Stäben tupfen sie die geöffneten Knospen ab. So verteilen sich Samen, und die Bäume tragen im Herbst genug Früchte, damit die Landwirte davon leben können. Ohne die Kletteraktion gäbe es hier nämlich überhaupt keine Ernte mehr. Die natürlichen Bestäuber, die Bienen, sind in der Region ausgestorben.

Ein Szenario, das sich auch in Europa andeutet. Die Insekten sterben jetzt auch hier.

Forscher aus Krefeld haben an mehr als 60 Standorten in Deutschland Fallen aufgestellt und immer wieder gewogen, wie viel des fliegenden Getiers hängen bleibt. Ihr Befund: Die Insekten werden immer weniger. In 27 Jahren ist die gefangene Masse um 75 Prozent zurückgegangen.

Zwar sind die Ursachen umstritten, doch die Ergebnisse entsetzen nicht nur Biologen und Naturschützer, sondern auch Ökonomen. Denn das Insektensterben hat Auswirkungen auf ganze Branchen, auf Privathaushalte, auf Märkte. Und so beschäftigt der Tod einer jeden Hummel, Mücke oder Fliege auch Betriebswirte und Makroökonomen. Sie wollen die Natur mit Preisschildern versehen, um deutlich zu machen, was es kostet, wenn beispielsweise die Insekten aussterben.

Drittwichtigstes Nutztier

Einer von ihnen ist Bernd Hansjürgens. Er lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Halle-Wittenberg und versucht auszurechnen, wie viel ein Baum wert ist, welche ökonomischen Folgen es hat, wenn wir ein Moor trockenlegen oder eben: Wie teuer es für uns wird, wenn die Insekten sterben.

Einen Preis zu ermitteln, funktioniert problemlos, wenn ein Produkt "marktgängig" ist.

Beispiel Honig: Rund ein Kilo davon essen die Deutschen pro Kopf und Jahr, 2016 gaben sie dafür über 330 Millionen Euro aus. Das 500-Gramm-Glas kostet um die sechs Euro. Hier ist ökonomische Analyse simpel: Gibt es weniger Bienen wird der Honig zu einem knappen Gut. Und damit entsprechend teurer.

Deutlich schwieriger wird es hingegen bei nicht marktgängigen Leistungen - also Dienstleistungen, für die kein Preis existiert, weil sie auf keinem ordentlichen Markt gehandelt werden - und die sind im Fall der Insekten volkswirtschaftlich gewichtiger. Zum Beispiel das Bestäuben von Pflanzen: Rund 80 Prozent der heimischen Obst- und Gemüsesorten brauchen Insekten, um im Herbst eine reichhaltige Ernte zu schaffen. Ein wenig Bestäubung funktioniert auch über Wind, doch ein Apfel- oder Kirschbaum, der von Insekten bestäubt wurde, trägt doppelt bis dreimal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...