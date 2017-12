Öl ist so teuer wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Opec und ihre Förderkürzungspartner verbuchen das als Erfolg. Doch bei der Konkurrenz in den USA schlummert noch ein immenses Potenzial, glaubt der Öl-Experte Rats.

Seit Jahresbeginn bremsen die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) und zehn Partner, darunter Russland, ihre Ölförderung. Diese Allianz feiert ihre Erfolge: Die hohen Lagerbestände haben sich reduziert, der Ölpreis liegt mit 63 Dollar heute knapp 20 Dollar über dem Jahrestief. Noch immer liege vor den Kürzungspartnern aber "ein Menge Arbeit", wie der saudische Ölminister und amtierende Opec-Präsident Khalid Al-Falih betont. Die Förderbremse wurde deshalb in dieser Woche bis Ende 2018 verlängert. Ursprünglich sollten die Markteingriffe im kommenden März enden. Die Allianz verspricht sich weiter fallende Lagerbestände und einen stabilen Ölmarkt. Wir haben mit Martijn Rats, dem globalen Ölstratege von Morgan Stanley, über seine Sicht der Dinge gesprochen.

Herr Rats, wie wichtig sind die Opec-Förderkürzungen wirklich für den Ölmarkt?Sie haben zweifelsohne zum Preisanstieg beigetragen. Aber die Kürzungen sind längst nicht der einzige Grund. Bis Ende des Jahres wird die Ölnachfrage um mehr als 1,5 Millionen Barrel pro Tag steigen und damit deutlich höher sein als erwartet. Gleichzeitig aber ging die Produktion in Mexiko und China stärker zurück als gedacht. Und nicht zuletzt haben zahlreiche Spekulanten mit ihren Wetten auf steigende Preise ihren Teil beigetragen.

Russland, einem Nicht-Opec-Mitglied, wird die entscheidende Rolle für Wohl und Wehe des Abkommens zugesprochen. Sehen Sie das auch so? Wissen Sie, es gibt unzählige Menschen, die versuchen vor den Türen der Opec herauszufinden, was dahinter vor sich geht. Was wirklich passiert und geredet ...

