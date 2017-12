Auf Japans Robotermesse Irex trifft sich die globale Roboterindustrie, um die neuesten Trends und Tricks zu zeigen. Die Stars dieses Jahres sind kollaborative Roboter, die gemeinsam mit Menschen arbeiten können.

Wie ein Küken schält sich der IRB14100 selbstständig aus einer Kiste. Der kleine Roboterarm des Siemens-Konkurrenten ABB kann ein halbes Kilo stemmen und erreicht eine Bewegungsgenauigkeit von Bruchteilen eines Millimeters. Den 2015 eingeführten ABB-Roboter Yumi ergänzt er zu einer vielarmigen Arbeitsstation, an der sich die Roboter untereinander und auf Wunsch auch dem Menschen zur Hand gehen können.

Es ist der Megatrend auf der diesjährigen Robotermesse Irex in Japans Hauptstadt Tokio: Ob Industriekonzern oder kleine High-Tech-Schmiede: Alle Roboter-Hersteller zeigen Maschinen, die mit dem Menschen eng zusammenarbeiten. Kollaborierende Roboter werden die fachsprachlich genannt oder kurz und bündig: Cobots.

Schon das Ausstellungsplakat macht klar, was auf der Irex im Mittelpunkt steht: Auf den Bannern reichen sich Mensch und Maschine die Hand. Die Messestände zeigen, dass dies nicht übertrieben ist. Der deutsche Roboterhersteller Kuka ist beispielsweise mit seinem Roboterarm vertreten, der zu den ersten Modellen dieses neuen Trends gehörte.

Japans Riese Fanuc hat sich sogar etwas Besonderes ausgedacht, um die neuen von den traditionellen Industrierobotern abzusetzen: Die Cobots werden nicht in der Firmenfarbe knallgelb, sondern neongrün ausgestellt. Und ABB nutzt die Messe und den Trend, um eine leibhaftige Weltpremiere zu präsentieren.

Entwickelt für die präzise Montage von kleinsten Bauteilen in der Elektronikindustrie füllt der Ur-Yumi nicht nur bereits die in Japan verbreiteten Bento-Lunchboxen, sondern eine große Lücke im Angebot, meint der Chef der Roboterdivision Sami Atiya. Schon die Nachfrage nach dem zweiarmigen Yumi habe ABB überrascht. "Wir erwarten, dass der einarmige Roboter ihn noch überholt", so Atiya.

Trend 1: Der Cobot

Was sich wie eine sportliche Ansage anhört, scheint eigentlich eine ziemlich sichere Wette zu sein. Denn die gesamte Industrie wittert einen langen Cobot-Boom. Das bestätigt auch Per-Vegard Nerseth, der Geschäftsführer von ABBs Einheit für Unternehmensroboter. Der Markt für Cobots könne bereits in wenigen Jahren so groß wie der für klassische Industrieroboter werden. "Daher investieren wir auch einen Menge Zeit und Geld in die Entwicklung kollaborativer Roboter", so Nerseth.

Auch Analysten teilen die Euphorie: Der Marktforscher "Markets and Markets" sagt beispielsweise voraus, dass der Umsatz mit Cobots zwischen 2017 und 2023 um durchschnittlich 57 Prozent im Jahr auf 4,28 Milliarden US-Dollar explodieren wird. Der Grund: Laut den Analysten ...

